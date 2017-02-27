Українська шашистка Мотричко завоювала срібло чемпіонату Європи в бліці

Першу медаль у скарбничку збірної України з шашок в 2017-му році принесла міжнародний гросмейстер з Одеси Вікторія Мотричко, повідомили УНІАН у прес-службі Федерації шашок України.

Читайте такожУкраїнська шашистка Мотричко виграла жіночий Riga Open Letland 2017Після завершення відкритого міжнародного турніру Cannes Open - 2017 в Каннах відбувся Чемпіонат Європи з бліцу серед жінок з шашок -100. Вікторія Мотричко посіла друге місце в боротьбі з росіянками Наталією Шестаковою та Ганною Чупровою.

У підсумковій таблиці Мотричко випередила Чупрову,але відстала від Шестакової.

Як повідомляв УНІАН, раніше Мотричко стала переможницею серед жінок у турнірі Cannes Open - 2017.