Українська шашистка Мотричко завоювала срібло чемпіонату Європи в бліці
14:31, 27 лютого 2017Інше
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Наша спортсменка стала другою в суперечці з двома росіянками.
Мотричко стала віце-чемпіоном Європи / imsa2016.fmjd.org
Першу медаль у скарбничку збірної України з шашок в 2017-му році принесла міжнародний гросмейстер з Одеси Вікторія Мотричко, повідомили УНІАН у прес-службі Федерації шашок України.
Читайте такожУкраїнська шашистка Мотричко виграла жіночий Riga Open Letland 2017Після завершення відкритого міжнародного турніру Cannes Open - 2017 в Каннах відбувся Чемпіонат Європи з бліцу серед жінок з шашок -100. Вікторія Мотричко посіла друге місце в боротьбі з росіянками Наталією Шестаковою та Ганною Чупровою.
У підсумковій таблиці Мотричко випередила Чупрову,але відстала від Шестакової.
Як повідомляв УНІАН, раніше Мотричко стала переможницею серед жінок у турнірі Cannes Open - 2017.
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