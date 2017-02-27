Світоліна офіційно стала 10-ю ракеткою світу (відео)

Жіноча тенісна асоціація оприлюднила оновлений рейтинг найсильніших тенісисток світу, в якому українка Еліна Світоліна знаходиться на 10-му місці, повідомляє WTA.

У нашої спортсменки 3890 очок і вона порівняно з рейтингом тижневої давнини піднялася на три рядки вгору - з 13-го місця.

Читайте такожСвітоліна виграла престижний тенісний турнір у ДубаїУ "чемпіонських перегонах" - рейтингу, який враховує результати поточного сезону - українка займає 2-е місце слідом за переможницею Відкритого чемпіонату Австралії американкою Сереною Вільямс.

Світоліна вперше в кар'єрі піднялася у Топ-10 найсильніших тенісистів світу. Більш того, вона стала першою українкою в історії, яка увійшла в десятку найсильніших. Серед представників України тільки Андрію Медведєву вдавалося показати кращий результат в одиночному розряді - 4-е місце у чоловічому рейтингу ATP.