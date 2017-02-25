Світоліна виграла престижний тенісний турнір в Дубаї
20:38, 25 лютого 2017Інше
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Українка обіграла у фіналі Каролін Возняки з Данії.
Світоліна виграла турнір у Дубаї / dubaidutyfreetennischampionships.com
У Дубаї (ОАЕ) завершився тенісний турнір Dubai Duty Free Championships, де у фінальному матчі українка Еліна Світоліна обіграла Каролін Возняки з Данії, повідомляє офіційний сайт змагань.
Матч завершився з рахунком 6:4, 6:2.
Українка мала перевагу протягом всього матчу. Якщо у першому сеті наша спортсменка зробила один "зайвий брейк", то після перерви суперниця "попливла" і не зуміла протиставити нашій спортсменці практично нічого.
Завдяки цій перемозі Світоліна у понеділок вперше в кар'єрі підніметься в Топ-10 світового рейтингу WTA.
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