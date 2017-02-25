Український призер ОІ-2016 п'ятиборець Тимощенко завоював срібло етапу Кубка світу в США

Наш спортсмен посів 2-е місце на турнірі в Лос-Анджелесі.

У Лос-Анджелесі (США) проходить перший етап Кубка світу з сучасного п'ятиборства сезону-2017, де срібний призер Олімпійських ігор 2016 року в Ріо-де Жанейро, 30-річний українець Павло Тимощенко зайняв 2-е місце, повідомляє НОК України. Результат нашого спортсмена 1445 очок. Переміг угорець Бенце Деметер, випередивши українця на 5 очок. Трійку призерів замкнув чемпіон ОІ-2016 росіянин Олександр Лесун (1419). Ще один українець Павло Зведенюк зайняв 12-е місце (1391).

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