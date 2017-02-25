Долгополов перервав матч тенісного турніру в Ріо через травму і не зміг вийти у півфінал

У ніч на суботу в бразильському Ріо-де-Жанейро відбулися матчі 1/4 фіналу тенісного турніру Rio Open by Claro, в одному з яких українець Олександр Долгополов достроково припинив боротьбу проти Пабло Каррено Буста (Іспанія), повідомляє Великий теніс України.

Матч завершився за рахунку 6-7(4) 7-6(2) 0-1.

Українець знявся з матчу після двох годин, проведених на корті, проти четвертої ракетки турніру. Нагадаємо, минулого тижня Долгополов і Каррено Буста зустрілися на півфінальній стадії на змаганнях в Буенос-Айресі, де киянин виграв і згодом став чемпіоном.

Читайте такожСвітоліна обіграла другу ракетку світу на турнірі в ДубаїЦього разу в 12-му геймі стартового сету Олександру не вдалося реалізувати сетбол і на тайбрейку партію виграв іспанець. Вже у другому сеті Долгополов відіграється з матчболу, щоб перевести гру на тайбрейк, де українець віддав супернику тільки два розіграши.

Втративши гейм на своїй подачі на початку вирішальної партії (Каррено Буста вів 40-0 у другому геймі цього сету) Долгополов приймає рішення припинити боротьбу.

Турнір у Ріо-де-Жанейро проходить з 19 по 26 лютого.