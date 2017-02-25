Українські легкоатлетки двічі перемогли на турнірі у Мадриді

Українки Анна Плотіцина і Марина Килипко перемогли на міжнародному легкоатлетичному турнірі Meeting Ville de Madrid під егідою ЄА у Мадриді (Іспанія), який відбувся 24 лютого, повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

Плотіцина з особистим рекордом виграла змагання з бігу на 60 метрів з бар’єрами (7,98 с). Друге-третє місця у фіналі посіли іспанки Карідад Джерез (8,23) і Тереза Еррандонеа (8,39). Ганна Чубковцова була четвертою (8,41 с).

Килипко перемогла зі стрибків з жердиною. Вона з першої спроби подолала 4,47 м. Після цього штурмувала висоту нового національного рекорду України у приміщенні (4,62 м), проте планка не встояла. 2-3 місця посіли Ірина Яколцевич з Білорусі (4,47) та Майален Акспе з Іспаніі (4.00).

Ірина Геращенко стала другою зі стрибків у висоту (1,89 м), поступившись Рут Бейтіа з Іспаніі (1,98). Третє місце у Крістіни Феррандо з Іспанії - 1,71 м.

Вікторія Кащєєва фінішувала третьою з бігу на 60 метрів (7,45 с). Перемогла Андреа Пуріка з Венесуели (7,30), другою фінішувала Лорен Дорхас Базоло з Португалії (7,33).

Змагання в Мадриді відбувалися рівно за тиждень до зимового Чемпіонату Європи, який пройде у Белграді (Сербія) 3-5 березня.