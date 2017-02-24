Світоліна обіграла другу ракетку світу на турнірі в Дубаї
Украинка виявилася сильнішою за Ангелік Кербер в двох партіях.
У Дубаї завершилися півфінальні матчі тенісного турніру Dubai Duty Free Championships, в одному з яких українка Еліна Світоліна обіграла другу ракетки світу Ангелік Кребер з Німеччини, повідомляє офіційний сайт змагань.
Матч завершився з рахунком 6:3, 7:6.
Гра тривала 1 годину 40 хвилин.
Читайте такожБондаренко програла датчанка Возняки на тенісному турнірі в Дубаї, Світоліна вийшла у наступне коло Якщо у першому сеті українка мала солідну перевагу і обійшлася без тай-брейку, то у другій партії суперниці на рівних дійшли до вирішального гейму, де Світоліна виявилася сильнішою - 7:3.
Світоліна зробила 5 ейсів (0 у суперниці), допустила 3 подвійні помилки, проти 8 у Кербер, виграла 70 відсотків очок на першій подачі - проти 67 у Кербер.
У фіналі українка зіграє з Каролін Возняки з Данії.
Вирішальний матч відбудеться в суботу, 25 лютого.