Музичук двічі обіграла росіянку Костенюк і вийшла у фінал Чемпіонату світу з шахів

У Тегерані (Іран) завершився півфінальний матч Чемпіонату світу з шахів, де українка Ганна Музичук двічі обіграла росіянку Олександру Костенюк і вийшла у фінал, повідомляє офіційний сайт турніру.

Матч завершився з рахунком 2:0.

Напередодні українка виграла чорними фігурами, створивши собі пристойний заділ. Сьогодні вона грала білими, володіла ініціативою і після свого 30-го ходу змусила суперницю здатися.

У фіналі українка зіграє з переможницею матчу Харіка Дронаваллі (Індія) проти Тан Жонгжи з В'єтнаму, який ще триває.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу з шахів серед жінок проходить в Тегерані з 10 лютого по 4 березня.

Раніше, в 1/32 фіналу з боротьби вибула Наталія Жукова, в 1/16 на тай-брейку - Наталія Букса, Інна Гапоненко та Ганна Ушеніна.