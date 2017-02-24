Стаховський і Марченко програли на турнірі в Марселі, Долгополов вийшов у чвертьфінал у Ріо

У Марселі і Ріо-де-Жанейро завершилися матчі 1/8 фіналу тенісних турнірів серії АТР, де Сергій Стаховський та Ілля Марченко поступилися у Франції, а Олександр Долгополов виграв в Бразилії, повідомляє офіційний сайт Асоціації тенісистів-професіоналів.

На турнірі в Ріо Долгополов у 1/8 фіналу зустрічався з аргентинцем Хорасіо Себаллосом і провів вкрай важкий матч. Найкращий тенісист України згідно рейтингу АТР (50-я ракетка світу) виграв перший сет на тай-брейку, потім програв другу партію, але зумів вирішити результат матчу на свою користь у третьому вирішальному сеті - 7:6 (4), 4:6, 6:4.

Читайте такожДолгополов виграв у іспанця Ферреро у першому колі тенісного турніру в Ріо-де-Жанейро В чвертьфіналі в ніч на суботу українець зіграє з аргентинцем Пабло Карреньо-Буста.

У свою чергу, на турнірі в Марселі, Стаховський і Марченко, що знаходяться в кінці першої - на початку другої сотні рейтингу протистояли займаючим 11-12-е місця в рейтингу французам Гаелю Монфису і Жо-Вілфріду Тсонзі. Обидва українці поступилися господарям турніру досить легко.

Стаховський програв Монфису з рахунком 1:6, 4:6, а Марченко - Тсонзі - 3:6, 3:6.

Як повідомляв УНІАН, турніри в Марселі і Ріо проходять з 20 по 26 лютого.