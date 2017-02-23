Южненський "Хімік" вибув з волейбольного єврокубка в 1/8 фіналу

Южненський волейбольний «Хімік» поступився сербській «Візурі» у матчі 1/8 фіналу Кубка ЕКВ і завершив боротьбу у змаганнях, повідомляє офіційний сайт клубу.

Матч завершився з рахунком 2:3.

Згідно з рішенням ЕКВ – після неявки сербської команди на матч, запланований в Южне 7 лютого - переможець пари визначався за підсумками гри на нейтральному майданчику в боснійському місті Брчко, що в 170 км від Белграда.

Програвши першу партію, южненськая команда виграла дві наступні з однаковим рахунком 25:23. Втім, четвертий і п'ятий сети залишилися за «Візурою», яка і вийшла в чвертьфінал турніру.

Відзначимо, що всі єврокубкові матчі «Хіміка» в цьому сезоні були п`ятисетовими.

«Хімік» перервав свою серію з чотирьох єврокубкових сезонів, коли постійно виходив у чвертьфінал.

«Візура» (Белград) – «Хімік» - 3:2 (25:14, 23:25, 23:25, 25:20, 15:8)

«Визура»: Цирович 6, Лазович 16, Кочич 12, Эрич 21, Лозо 14, Алексич 18; Пусіч (л), Веселинович. Тренер – Йовіца Цвєтковіч.

«Хімік»: Дрозд 8, Политанская 6, Дудник 7, Молодцова 7, Чернуха 17, Томич 12; Степанчук (л), Сильченкова 1, Немцева. Тренер – Андрій Романович.

Судді: М. Янакіев (Болгарія), А. Баткаи-Катона (Угорщина).

Тривалість матчу: 117 хв. (21+29+28+24+15).