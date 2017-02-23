Тренери національних збірних України будуть отримувати до 30 тисяч гривень в місяць - Мінмолодьспорт

16:32, 23 лютого 2017
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У міністерстві розроблений проект постанови про надбавки тренерам.

Фото УНІАН

Міністерством молоді та спорту України розроблений проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку виплати надбавки тренерів штатної команди національних збірних команд України з олімпійських видів спорту», повідомляє офіційний сайт Міністерства з посиланням на міністра Ігоря Жданова.

Прийняття Постанови дозволить суттєво підвищити оплату праці видатних тренерів України, які є членами штатних збірних команд, до 30тисяч гривень в місяць.

Найближчим часом Уряд планує розглянути цей документ.

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Міністерство молоді і спорту має намір приділяти особливу увагу створенню гідних умов для роботи видатних тренерів, які працюють з національними збірними командами України.

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Теги: #Мінмолодьспорт#Жданов