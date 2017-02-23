Тренери національних збірних України будуть отримувати до 30 тисяч гривень в місяць - Мінмолодьспорт

Міністерством молоді та спорту України розроблений проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку виплати надбавки тренерів штатної команди національних збірних команд України з олімпійських видів спорту», повідомляє офіційний сайт Міністерства з посиланням на міністра Ігоря Жданова.

Прийняття Постанови дозволить суттєво підвищити оплату праці видатних тренерів України, які є членами штатних збірних команд, до 30тисяч гривень в місяць.

Найближчим часом Уряд планує розглянути цей документ.

Читайте такожМінмолодьспорту України зробить все для захисту прав шашиста Анікєєва, міністр - ходотайствует про високої державної нагороди для спортсмена «Завдяки спільним зусиллям Міністерства молоді та спорту, Національного олімпійського комітету України, особисто Сергія Бубки та небайдужих народних депутатів – необхідні для цього кошти у розмірі 63,6 млн грн. передбачені в держбюджеті на 2017 рік. Це бюджетна програма Мінмолодьспорту: «Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту», – зазначив Ігор Жданов.

Міністерство молоді і спорту має намір приділяти особливу увагу створенню гідних умов для роботи видатних тренерів, які працюють з національними збірними командами України.