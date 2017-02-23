Лижник з Венесуели розвеселив публіку на Чемпіонаті світу
14:55, 23 лютого 2017Інше
1170
Спортсмен за 6,1 кілометра на трасі примудрився відстати від лідера гонки на 38 хвилин.
Чемпіонат світу з лижних гонок триватиме до 5 березня / skisport.ru
У Фінляндії стартував чемпіонат світу з лижних гонок, де на дистанції 10 км. спортсмен з Венесуели Адріан Солано зміг проїхати лише трохи більше шести кілометрів, повідомляється на сторінці Sopel в YouTube.
Лижник продемонстрував вельми "оригінальну" техніку проходження траси, неодноразово падав по ходу дистанції і не зумів доїхати до фінішу, зійшовши з дистанції за 3,9 км до фінішу.
Відставання Солано від лідера на момент завершення їм дистанції становило понад 38 хвилин.
Чемпіонат світу-2017 з лижних видів спорту проходить у Фінляндії з 22 лютого по 5 березня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter