Лижник з Венесуели розвеселив публіку на Чемпіонаті світу

У Фінляндії стартував чемпіонат світу з лижних гонок, де на дистанції 10 км. спортсмен з Венесуели Адріан Солано зміг проїхати лише трохи більше шести кілометрів, повідомляється на сторінці Sopel в YouTube.

Лижник продемонстрував вельми "оригінальну" техніку проходження траси, неодноразово падав по ходу дистанції і не зумів доїхати до фінішу, зійшовши з дистанції за 3,9 км до фінішу.

Відставання Солано від лідера на момент завершення їм дистанції становило понад 38 хвилин.

Чемпіонат світу-2017 з лижних видів спорту проходить у Фінляндії з 22 лютого по 5 березня.