Будапешт відмовився від статусу міста-претенденти на проведення Олімпіади-2024

Угорський уряд прийняло рішення відмовитися від участі столиці країни Будапешта в конкурсі на право проведення літньої Олімпіади і Паралімпіади 2024 року, повідомляє Reuters.

Рішення було прийнято після зустрічі між прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном мером столиці Іштваном Тарлошем і керівництвом Олімпійського комітету Угорщини.

Читайте такожНОК Італії відкликав кандидатуру країни на проведення Ігор-2024Мер Будапешта заявив, що до вирішення питання про вихід з "олімпійської гонки" підштовхнула петиція від опозиції на підтримку проведення місцевого референдуму з цього питання, яка зібрала 250 тисч підписів.

У свою чергу, в МОК заявили, що будуть чекати офіційного повідомлення від Національного олімпійського комітету країни, єдиного органу, який може офіційно відкликати пропозицію.

Як повідомляв УНІАН, столиця ОІ-2024 буде обрана влітку 2017-го року.