Бондаренко програла Возняки на тенісному турнірі в Дубаї, Світоліна вийшла у наступне коло

У Дубаї (ОАЕ) відбулися матчі чергового ігрового дня тенісного турніру Dubai Duty Free Championships, в рамках якого в центральному матчі дня Катерина Бондаренко програла Каролін Возняки з Данії, а Еліна Світоліна вийшла у наступне коло турніру, повідомляє офіційний сайт.

Бондаренко і Возняки зіграли дуже впертий матч, провівши на корті в цілому більше двох годин. Бондаренко виграла першу партію з рахунком 6:3, а в подальшому дозволила більш титулованій суперниці перехопити ініціативу і довести справу до логічної перемоги - 2:6, 3:6.

У свою чергу, Еліна Світоліна протистояла американка Крістін МакХале і програла першу партію з рахунком 4:6. Але, у свою чергу, зуміла перехопити ініціативу і виграти два наступні сети і матч - 6:4, 6:3.

У наступному раунді змагань - 1/4 фіналу українка зіграє з Лорен Девіс з США.

Як повідомляв УНІАН, турнір у Дубаї прохдит з 19 по 26 лютого.