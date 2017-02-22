Оприлюднено склад збірної України на чемпіонат Європи з легкої атлетики у приміщенні

Виконком Федерації легкої атлетики України затвердив склади збірної України, які виступатимуть на головних міжнародних стартах зимового сезону: чемпіонаті Європи у приміщенні, Кубку Європи з метань та міжнародній юніорській матчевій зустрічі, повідомляє прес-служба ФЛАУ.

До складу української делегації на Чемпіонат Європи у Белграді (Сербія, 3-5 березня) увійшло 32 атлети - 12 чоловіків та 20 жінок. Поки що знаходяться в листі очікування Марина Килипко та її тренер Віктор Шевцов – 23 лютого ЄА має підтвердити, чи потрапляє Марина «за добиранням» до переліку учасниць чемпіонату Європи.

У склад команди увійшли:

чоловіки - Супрун Володимир, Бутрим Віталій, Гуцол Євген, Даниленко Данило, Поздняков Олексій, Киц Володимир, Копанайко Сергій, Шаматрин Артем, Баранніков Олександр, Мазур Владислав, Никифоров Сергій, Безніс Павло.

жінки - Кащеєва Вікторія, Повх Олеся, Бібік Ольга, Мельник Тетяна, Бризгіна Анастасія, Коба Джойс, Ляхова Ольга, Ткачук Анастасія, Сідорська Олена, Плотіцина Ганна, Яновська Олена, Чумаченко Юлія, Левченко Юлія, Окунєва Оксана, Килипко Марина, Бех Марина, Венгрус Анна, Цихоцька Руслана, Голодна Ольга, Шух Аліна.

В Кубку Європи з метань до складу української делегації увійдуть 16 атлетів (по одному в кожній дисципліні – 8 чоловіків та 8 жінок) та 8 офіційних осіб. Турнір відбуватиметься 11-12 березня у Лас-Пальмасі (Іспанія).

Склад команди виглядає наступним чином:

чоловіки - Самолюк Віктор, Кокошко Роман, Нестеренко Микита, Подавалов Владислав, Мартинюк Андрій, Мисливчук Володимир, Ничипорчук Олександр, Міщенко Захар

жінки - Голодна Ольга, Кравченко Тетяна, Байрак Юлія (резерв), Семенова Наталія, Чередниченко Карина, Климець Ірина, Шамотіна Альона, Гацько-Федусова Ганна, Іванова Анастасія.