Україна офіційно підтвердила свою участь в Олімпійських іграх-2018

Під час засідання Виконкому Національного олімпійського комітету України президент НОК Сергій Бубка підписав офіційний документ, який підтверджує участь України в XXIII зимових Олімпійських іграх 2018 року в південнокорейському Пхьончхані, повідомляє офіційний сайт НОК України.

Саме підпис головного олімпійця країни засвідчує те, що національна команда братиме участь у найголовніших стартах чотириріччя.

Відзначимо, що за традицією подібні запрошення отримують всі країни-учасниці світового олімпійського руху.

«Залишилось трохи менше року до Ігор-2018, а тому в цей непростий час особливо важливо об’єднатись, консолідувати усі зусилля та ресурси і забезпечити належну підготовку наших спортсменів до Олімпійських ігор в Південній Кореї», - наголосив Сергій Бубка.

Президент НОК нагадав, що починаючи з листопада 2016 року і до лютого 2018 року Національний олімпійський комітет виплачуватиме 26 стипендій провідним спортсменам з зимових видів для підготовки до Ігор. Загальний бюджет програми складає 6 мільйонів гривень.

«Безперечно, основне навантаження в процесі підготовки та її фінансуванні лежить на Міністерстві молоді та спорту і національних федераціях, але Олімпійський комітет ніколи не залишається осторонь і готовий завжди підставити своє надійне плече», - зазначив Сергій Бубка.

У роботі Виконкому НОК взяв участь і Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов.

XXIII зимові Олімпійські ігри проходитимуть у Пхьончхані (Південна Корея) з 9 по 25 лютого 2018 року. Девіз Ігор - «Пристрасть об’єднує». Планується, що участь в Олімпійських іграх-2018 візьмуть представники з 95 країн світу, які розіграють медалі у 7 видах спорту (15 дисциплінах).

Наразі триває кваліфікаційний відбір для участі в Іграх, що завершиться 15 січня 2018 року. На 28 січня запланована остаточна подача спортивних заявок.