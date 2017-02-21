Світоліна та Бондаренко виграли матчі на тенісному турнірі в Дубаї

У Дубаї (ОАЕ) завершився черговий ігровий день тенісного турніру Dubai Duty Free Championships, в рамках якого свої матчі виграли Еліна Світоліна і Катерина Бондаренко, повідомляє офіційний сайт змагань.

Обидві українки вийшли у третє коло змагань - 1/8 фіналу.

Бондаренко повинна була протистояти екс-другому номеру світового рейтингу Гарбиньє Мугурузі з Іспанії, але матч вийшов недовгим. За рахунку 4:1 на користь українки у першому сеті суперниця припинила боротьбу.

Читайте такожСтаховський і Марченко вийшли у друге коло тенісного турніру в Марселі В свою чергу, Світоліна провела повноцінний матч проти китаянки Сайсай Женг і виграла з рахунком 7:5, 6:1.

У матчах 1/8 фіналу змагань Бондаренко зустрінеться з Каролін Возняки з Данії, а Світоліна - з Крістіной МакХейл з США.

Турнір у Дубаї походить з 19 по 26 лютого.