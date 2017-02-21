Ганна Музичук вийшла у півфінал Чемпіонату світу з шахів

У Тегерані (Іран) завершилися другі партії матчів 1/4 фіналу Чемпіонату світу з шахів, де в одній з пар українка Ганна Музичук обіграла Антоанетту Стефанову з Болгарії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українка напередодні виграла першу партію білими фігурами, а сьогодні звела внічию другу партію чорними - 1,5:0,5 очка.

У півфіналі суперницею Музичук стане Олександра Костенюк з Росії, яка з таким самим рахунком 1,5:0,5 очка обіграла Шигун Ні з В'єтнаму.

Основні партії 1/2 фіналу відбудуться 23-24 лютого, тай-брейк (партії з укороченим контролем часу), за необхідності, 25 лютого.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу з шахів серед жінок проходить в Тегерані з 10 лютого по 4 березня.

Раніше, в 1/32 фіналу з боротьби вибула Наталія Жукова, а в 1/16 на тай-брейку - Наталія Букса, Інна Гапоненко та Ганна Ушеніна.