Бондаренко вийшла у друге коло турніру в Дубаї, Цуренко вибула на старті

У Дубаї пройшли матчі першого кола тенісного турніру Dubai Duty Free Championships, в яких Катерина Бондаренко виграла, а Леся Цуренко програла і вибула вже на старті, повідомляє офіційний сайт змагань.

Бондаренко зустрічалася з Аріною Сабаленко з Білорусі і виграла у впертій боротьбі в трьох партіях - 4:6, 6:4, 6:3.

Читайте такожДолгополов вийшов у друге коло Australian Open, Бондаренко вибуває вже на стартіМатч тривав 1 годину 40 хвилин. Українка зробила 7 ейсів проти 2 у суперниці. Крім того, на рахунку нашої спортсменки 6 подвійних помилок, а у суперниці - всього три. Також наша спортсменка подала 57 відсотків перших подач, проти 50 - у суперниці.

У свою чергу, Цуренко програла Шуай Пенг з Китаю - 1:6, 1:6.

Турнір в Дубаї проходить з 19 лютого по 4 березня.