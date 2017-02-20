Долгополов повернувся у Топ-50 найсильніших тенісистів світу

Українець Олександр Долгополов піднявся в новій версії рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів на 16 місць і замкнув Топ-50 найсильніших гравців світу, повідомляє офіційний сайт ATP world tour.

На даний момент на рахунку українця 875 очок. Свій стрибок у рейтингу він здійснив завдяки перемозі на турнірі у Буенос-Айресі, який завершився в неділю ввечері.

Ще один українець Ілля Марченко опустився з 90-го на 93-е місце, а Сергій Стаховський, як і раніше, знаходиться на 107-й позиції.

У Топ-10 світового рейтингу на цьому тижні відбулася одна зміна. Француз Гаель Монфіс опустився з 10-го на 12-е місце і поступився своєю позицією Давиду Гоффіну з Бельгії.

ATP Rankings

1 (1) Енді Маррей (Великобританія) 11540

2 (2) Новак Джокович (Сербія) 9825

3 (3) Стен Ваврінка (Швейцарія) 5695

4 (4) Мілош Раоніч (Канада) 4930

5 (5) Кей Нісікорі (Японія) 4730

6 (6) Рафаель Надаль (Іспанія) 4115

7 (7) Марін Чіліч (Хорватія) 3410

8 (8) Домінік Тім (Австрія) 3375

9 (9) Роджер Федерер (Швейцарія) 3260

10 (11) Давид Гоффін (Бельгія) 3245

...50 (66) Олександр Долгополов (Україна) 875

...93 (90) Ілля Марченко (Україна) 604

...107 (107) Сергій Стаховський, (Україна) 535