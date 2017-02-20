Легкоатлетки Саладуха і Повх стали чемпіонками України

17-19 лютого у манежі Сумського державного Університету відбувся головний старт національного зимового сезону – чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні, повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

В перший день змагань порадували гарними результатами молоді майстри зі стрибків з жердиною. У протистоянні чоловіків перемогу впевнено здобув 19-річний броварчанин Владислав Малихін – 5 м 40 см. Спробував Владислав штурмувати в цей день і 5.61, але поки що вони йому не підкорилися. У жінок 21-річна харків’янка Марина Килипко, вже у ранзі чемпіонки України, взяла 4.30, 4.40 та 4.50. Встановити новий рекорд України для приміщень - 4.60 – наразі їй не вдалося. Проте, сподіваємося, це справа недалекого часу.

Найнасиченішим на події у манежі СумДУ був другий день чемпіонату України. Вкотре цього сезону порадувала швидкими секундами на дистанції 60 метрів запоріжанка Олеся Повх. 7,15, і перевага у 25 сотих над донетчанкою Вікторією Кащеєвою, яка фінішувала другою і також зуміла вкластися у норматив ЄА на Белград-2017 (він складає 7,42).

Читайте такожЧетверо українців перемогли на легкоатлетичних змаганнях у ФранціїНа чоловічій 60-метрівці доволі несподівано зумів увірватися на п’єдестал пошани 19-річний Олександр Соколов з Миколаївщини (6,81), який на одну соту випередив досвідчених Ігоря Бодрова та Сергія Смелика, а на три соті – Віталія Коржа. Поступився Олександр лише сумчанину Володимиру Супруну (6,75) та Роману Кравцову з Запоріжжя (6,80).

У бар’єрному спринті у жінок вкотре в цьому сезоні не знала рівних представниця Київщини Анна Плотіцина – 8,03.

Відзначимо на цьому чемпіонаті виступ юної багатоборки Аліни Шух з Броварів. Аліна змагалася в чотирьох окремих видах, і за результатами виступів в двох з них зуміла піднятися на п’єдестал пошани – стала третьою у стрибках у довжину (6.07) та перемогла в молодіжній першості у штовханні ядра (13.60).

Прикрасою змагань стала суперечка висотниць, де на три місця у збірній претендувало відразу чотири атлетки. Четвертою «зайвою» стала киянка Ірина Геращенко, якій підкорилися лише 1.86. Друге місце з результатом 1.89 розділили подруга Ірини Юлія Левченко та Юлія Чумаченко з Миколаєва. А перемогла, жодного разу не збивши планки, ще одна представниця Миколаївщини Оксана Окунєва – 1.94. При тому, що це був перший старт в сезоні для Оксани.

У стрибках у довжину в черговий раз в цьому сезоні підтвердила свій норматив на чемпіонат Європи Марина Бех з Хмельницького, яка з кожною спробою нарощувала перевагу над суперницями і у підсумку виграла з результатом 6.64.

Ну а фінальним акордом чемпіонату України стали змагання жінок з потрійного стрибка. Тут бронзова призерка Лондона-2012 Ольга Саладуха з Донеччини не мала собі рівних і святкувала перемогу з результатом 14.02.

У понеділок буде оголошено склад збірної України, яка виступить 3-5 березня у Белграді на чемпіонаті Європи у приміщенні.