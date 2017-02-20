Українські шпажисти виграли срібло етапу Кубка світу з фехтування в Канаді

Національна команда України з фехтування на шпагах у складі Богдана Нікішина, Володимира Станкевича, Анатолія Герея і Максима Хвороста завоювала срібні нагороди етапу Кубка світу в канадському Ванкувері, повідомляє Національна федерація фехтування України.

На шляху до фіналу українські шпажисти здобули перемоги над Естонією 45:26, Ізраїлем 45:40 і з мінімальною перевагою 40:39 вирвали перемогу в півфіналі над Італією, яка не пустила в нашу команду у фінал Олімпійських ігор-2016 у Ріо.

Читайте такожРіо-2016. Українські шпажисти не змогли виграти бронзу у поєдинку з УгорщиноюВ боротьбі за "золото" турніру українські шпажисти фехтували з чехами, які зуміли створити справжню сенсацію, вигравши у попередньому турі у 1-го номера світового рейтингу збірної Франції з рахунком 45:44. Сенсацією завершився і фінал, де чехи виграли 40:35.

В особистому турнірі серед українських шпажистів далі всіх зумів пробитися Анатолій Герей, який на цьому турнірі замкнув вісімку кращих. В 1/4 фіналу він поступився майбутньому володарю бронзи турніру Янніку Борелю з Франції з рахунком 12:15.