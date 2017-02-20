Українські каратисти зайняли 6-е місце в загальнокомандному заліку Чемпіонату Європи

У Софії завершився 44-й чемпіонат Європи з карате серед кадетів та юніорів і 9-й чемпіонат Європи серед молоді (U-21), де збірна України, здобувши 2 золоті, 1 срібну та 3 бронзові медалі, зайняла 6-е місце в загальнокомандному заліку, повідомляє прес-служба УФК.

Таким чином, молоді українські каратисти зуміли повторити минулорічний успіх, якого вони досягли на чемпіонаті Європи в Лімасолі (Кіпр). Там підопічні головного тренера української молодіжки Петра Корнійчука так само зайняли високе 6-е місце, правда, в активі синьо-жовтих тоді було на дві бронзи більше. Але показник у два золота та одне срібло вдалося зберегти.

Нагороди українців в Софії розподілилися рівномірно по днях турніру. 17 лютого на змаганнях кадетів (14-15 років) Артем Середа (Миколаїв, тренер – Іван Дрозд) став чемпіоном куміте (-57 кг). Євген Сендецька (Львів, тренер – Сергій Савчук) виграв бронзу (-63 кг).

18 лютого на змаганнях юніорів (16-17 років) у нас було дві бронзи. Відзначилися учениці Антона Нікуліна (Львів): Соломія Кміть (-48 кг) та Діана Шостак (-59 кг). Слід зазначити, що для Соломії це вже третя поспіль європейська медаль: в 2015 р. в Цюріху вона стала чемпіонкою, а в минулому році в Лімасолі взяла бронзу. А Діана піднялася на п'єдестал другий раз поспіль: у минулому році вона виграла золото.

Таку ж стабільність показали учні Антона Нікуліна, головного тренера національної збірної України, і 19 лютого на турнірі молоді. Анастасія Мястковская (-55 кг) виграла золото, а Кирило Рябошапко (-67 кг) став бронзовим призером. Рік тому Настя взяла європейську бронзу, а в 2014 р. в Лісабоні вона виграв срібло серед кадетів. Таким чином, у неї тепер є повний комплект європейських молодіжних нагород.

Нагадаємо, що в Цюріху-2015 у нашому активі було 6 медалей, в Лімасолі-2016 – 8, зараз знову 6. Така стабільність є ознакою безсумнівного класу і високого рівня, на який вийшло українське карате.

В підсумковому заліку чемпіонату збірна України, як і рік тому, зайняла 6-е місце. Вище наших з 34 команд, які взяли медалі, опинилися лише збірні Франції, Італії, Туреччини, Іспанії та Росії.

Варто також згадати ще дві золоті медалі, які в Софії виграли українки, вихованки одеського тренера Дениса Морозова. На жаль, Поліна Гуренко (кадети, -48 кг) принесла медаль збірній Молдови, а Ірина Зарецька (U-21, -68 кг) – збірній Азербайджану. Це теж показник класу українського карате, але досить сумний.