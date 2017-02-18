Долгополов вийшов у фінал тенісного турніру в Буенос-Айресі

У Буенос-Айресі (Аргентина) завершився півфінальний матч тенісного турніру Argentina Open серії ATP World Tour 250, в якому Олександр Долгополов обіграв Пабло Каррено-Буста з Іспанії. повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 7:5, 6:2.

Суперник на рівних бився з українцем до рахунку 5:5 у першому сеті. Потім Долгополов виграв два гейми поспіль, повівши не тільки в загальному рахунку в матчі, але й, що набагато більш важливо, заволодівши психологічною перевагою.

Читайте такожТенісист Долгополов вперше за рік зіграє в півфіналі турніру АТРДруга партія проходила в більш спокійній обстановці і з повною перевагою українця - 6:2.

У фіналі Долгополов зіграє з переможцем другого півфіналу Кей Нішікорі - Карлос Берлок.

Як повідомляв УНІАН, турнір в Аргентині триває з 11 по 19 лютого.