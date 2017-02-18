Ганна Музичук вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу з шахів

У Тегерані (Іран) завершилися матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу з шахів, в одній з яких українка Ганна Музичук виграла вдруге поспіль у Ле Тао Нгуен Фам з В'єтнаму і завершила матч з рахунком 2:0 на свою користь, повідомляє офіційний сайт турніру.

Напередодні українка виграла білими фігурами. Сьогодні ж вона повторила свій успіх чорними.

У чвертьфіналі Музичук зустрінеться з Антоанеттой Стефановою з Болгарії, яка також у двох партіях здолала Ніно Хуцидзе з Грузії з рахунком 1,5:0,5 очка.

Ганна Музичук залишається єдиною українкою, хто продовжує боротьбу в чемпіонаті світу.

Раніше, в 1/32 фіналу з боротьби вибула Наталія Жукова, в 1/16 на тай-брейку - Наталія Букса, Інна Гапоненко та Ганна Ушеніна.

Чемпіонат світу з шахів серед жінок проходить в Тегерані з 10 лютого по 4 березня.