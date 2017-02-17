Збірна України завоювала срібло Чемпіонату світу з біатлону в жіночій естафеті

В австрійському Хохфільцені завершилася жіноча естафетна гонка Чемпіонату світу з біатлону, в якій збірна України посіла 2-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українки виступали у складі Ірина Варвінець, Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Олена Підгрушна.

Наші спортсменки досить рівно пройшли дистанцію і, головне, були точні на вогневих рубежах. Українки витратили всього чотири додаткові патрони, жодного разу не заїхавши на штрафне коло.

Варвінець на своєму етапі допустила один промах при стрільбі в положенні стоячи 0+1, Джима - по одному промаху на обох стрільбах (1+1), Меркушина - один промах у положенні лежачи (1+0), а Підгрушна не промахнулася жодного разу.

Після останньої стрільби на фініш українки кинулися в компанії п'яти команд, перебуваючи на 3-му місці у восьми секунд відставання від лідера - збірної Німеччини.

У підсумку, німкені перемогли з результатом 1 година 11 хвилин 16,6 секунди, Українки відстали на 6,4 секунди. Бронза на рахунку збірної Франції - 8,1 секунди відставання.

Медаль жіночої естафетної команди стала першою для збірної України на ЧС в Хохфільцені.