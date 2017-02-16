Російських легкоатлетів зобов'язали повернути 23 медалі Олімпійських ігор Пекіна-2008 і Лондона-2012

За підсумками перевірки проб Олімпійських ігор в Пекіні (2008 р.) і Лондоні (2012) Дисциплінарною комісією МОК винесено рішення щодо 19 російських легкоатлетів, повідомляє Всеросійська федерація легкої атлетики.

За підсумками цих рішень підлягають поверненню 23 медалі, з них 11 медалей підлягають поверненню у зв'язку з анулюванням результатів естафетних команд.

Читайте такожУкраїнські бігунки отримають бронзові медалі ОЛІМПІАДИ-2012 в естафеті після дискваліфікації росіянокСпортсмени, які визнані такими, що порушили антидопінгові правила, а також всі учасники естафет у складі яких був спортсмен, викритий у порушенні антидопінгових правил, зобов'язані повернути медалі та іншу олімпійську атрибутику в МОК.

На сьогоднішній день лише один спортсмен - Антон Кокорін (учасник чоловічої естафети 4 х 400 м на Олімпійських іграх в Пекіні 2008) виконав цю вимогу. Він був в одній естафетній команді з Денисом Алєксєєвим, чия проба дала позитивний результат. Медаль та диплом учасника були повернуті Кокоріним в грудні 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, на тлі грандіозного допінг-скандалу зборна РФ з легкої атлетики пропустила Олімпійські ігри-2016 в Ріо-де-Жанейро (виняток склала Дар'я Клішина). Крім того, ВФЛА тимчасово виключена з Міжнародної федерації легкої атлетики (IAAF), а спортсмени РФ не можуть брати участь у міжнародних стартах.