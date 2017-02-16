Помер чемпіон Європи у складі збірної України з пляжного футболу Євген Рябчук
14:15, 16 лютого 2017Інше
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Чемпіон Європи помер у віці 28 років.
Рябчук в 2016-му році став чемпіоном Європи / beachsoccer.com
Нападник збірної України з пляжного футболу Євген Рябчук помер у віці 28 років, повідомляє Міжнародний союз пляжного футболу.
Талановитий форвард, який регулярно представляв Україну в останні сезони, страждав хворобою саркоми печінки і помер на цьому тижні.
"Наші думки з його близькими і товаришами по команді в цей сумний і важкий час", - йдеться в повідомленні.
Рябчук став чемпіоном Європи з пляжного футболу у 2016-му році, коли у вирішальному матчі українська команда переграла діючих чемпіонів світу з Португалії з рахунком 2:1.
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