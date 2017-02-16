Помер чемпіон Європи у складі збірної України з пляжного футболу Євген Рябчук

Нападник збірної України з пляжного футболу Євген Рябчук помер у віці 28 років, повідомляє Міжнародний союз пляжного футболу.

Талановитий форвард, який регулярно представляв Україну в останні сезони, страждав хворобою саркоми печінки і помер на цьому тижні.

"Наші думки з його близькими і товаришами по команді в цей сумний і важкий час", - йдеться в повідомленні.

Рябчук став чемпіоном Європи з пляжного футболу у 2016-му році, коли у вирішальному матчі українська команда переграла діючих чемпіонів світу з Португалії з рахунком 2:1.