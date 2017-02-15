Сноубордист Мостовенко завоював срібло Олімпійського юнацького фестивалю

Скарбничка збірної України на XIII зимовому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі, що наразі триває в турецькому Ерзурумі поповнилась третьою срібною нагородою, повідомляє НОК України.

Її володарем став киянин Гліб Мостовенко у сноубордкросі.

У фінальному заїзді наш спортсмен пропустив вперед француза Лукаса Корнілла, проте випередив росіянина Данилу Донських (3-є місце) та Бастьяна Ніла з Франції, який залишився без нагороди.

Це дійсно чудовий результат, беручи до уваги те, що спортсмен готувався до цих стартів лише два роки, але ставить перед собою високі цілі і досягає їх разом зі своїм батьком, який є і його наставником.

Раніше, володарями срібних нагород стали біатлоністка Христина Дмитренко та фігуристка Анастасія Говжа.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав Гліба, тренерський штаб та всю Федерацію лижного спорту з успішним стартом та побажав, щоб цей успіх став запорукою нових блискучих перемог.

Як повідомляв УНІАН, XIII зимовий ЄЮОФ триває з 11 по 18 лютого 2017 року в Ерзурумі (Туреччина). У змаганнях беруть участь спортсмени з 34 країн Європи.

25 юних олімпійців України виступають у 7 з 9 видів спорту: біатлоні, гірськолижному спорті, лижних перегонах, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліну, фігурному катанні, шорт-треку.