Українка Гожва здобула "срібло" на Європейському олімпійському фестивалі у фігурному катанні

В турецькому Ерзурумі завершились змагання ХІІІ Європейського юнацького олімпійського фестивалю з фігурного катання серед дівчат, де українка Анастасія Гожва завоювала срібну медаль, повідомляє НОК України.

15-річна українка за підсумками короткої та довільної програм посіла 2 місце (127.18) і виборола для України другу нагороду. Чемпіонкою в цьому виді програми стала Аліна Загітова з Росії з результатом 187,06 бала.

«Дуже рада, що увійшла до трійки призерів. Однак своїм прокатом дуже незадоволена. Зробила помилки в тих елементах, які добре виконувала на тренуваннях, відпрацьовувала їх. Мабуть, нерви дали про себе знати. Незвично було виступати за таких кліматичних умов в гірській місцевості на великій висоті. Загалом, звичайно, я рада медалі, але є ще багато над чим працювати. Намагатимусь надалі покращувати свої результати», - відзначила спортсменка.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав Анастасію, її тренера Марину Амірханову та Українську федерацію фігурного катання на ковзанах, побажавши подальших успіхів і нових перемог.

Нагадаємо, що першу срібну медаль на ЄЮОФ-2017 для України вчора у спринтерській гонці завоювала біатлоністка Христина Дмитренко.

Як повідомляв УНІАН, XIII зимовий ЄЮОФ триває з 11 по 18 лютого 2017 року в Ерзурумі (Туреччина). У змаганнях беруть участь спортсмени з 34 країн Європи.

25 юних олімпійців України виступають у 7 з 9 видів спорту: біатлоні, гірськолижному спорті, лижних перегонах, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліну, фігурному катанні, шорт-треку.