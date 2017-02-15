Українка Плотіцина перемогла на легкоатлетичному турнірі в Чехії

Українка Анна Плотіцина стала однією з переможниць легкоатлетичного турніру Czech Indoor Gala, який 14 лютого приймала Острава, повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

Плотіцина перемогла з бігу на 60 метрів з бар’єрами, повторивши особистий рекорд – 7,99 с. За такий же час вона бігла 17 лютого 2015 року у Лодзі. До фіналу вийшла також Ганна Чубковцова і фінішувала у ньому восьмою (8,49 с).

Юлія Чумаченко стала другою зі стрибків у висоту. Подолавши з другої спроби 1,88 м, вона залишила позаду американку Ініку МакФерзон. А перемогла чешка Мікаела Груба (1,90 м).

Читайте такожЧетверо українців перемогли на легкоатлетичних змаганнях у ФранціїУ фінал з бігу на 60 метрів пробилися відразу дві українки. Вікторія Кащєєва фінішувала шостою з найкращим результатом сезону. Її 7,37 с стали до того ж нормативом на чемпіонат Європи у приміщенні, який 3-5 березня прийматиме Белград. Христина Стуй була восьмою (7,45 с). Перемогла Гейон Еванс з Ямайки (7,20 с). На стадії першого кола зупинилася Марія Мокрова (7,57 с). У змаганнях серед чоловіків не вдалося пробитися до фіналу Володимиру Супруну (6,80 с), а переміг тут з рекордом Бахрейну у приміщеннях Ендрю Фішер (6,57 с).

Василь Коваль фінішував восьмим з бігу на 1500 метрів, встановивши особистий рекорд – 3.47,34 хв. Зазначимо, що швидше на змаганнях Коваль не бігав не лише у манежі, а й на стадіоні. Раніше його найкращим результатом просто неба були 3.47,92 хв, показані ще 2015 року. Володимир Киц цього разу виступив у ролі пейсмейкера. Переміг з особистим рекордом угорець Тамаш Казі (3.40,62 хв).