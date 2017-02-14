Збірна України зіграє з Німеччиною у плей-офф Світової групи Кубка Федерації з тенісу
12:43, 14 лютого 2017Інше
101
Матч відбудеться 22-23 квітня в Німеччині.
Українки зіграють з німкенями в плей-офф Світової групи / twitter.com/UkrainianTennis
Збірна України зіграє з командою Німеччини в плей-офф Світової групи Кубка Федерації з тенісу, повідомляє офіційний сайт турніру.
Згідно жеребкуванню, яке відбулося сьогодні, матч пройде в Німеччині.
В трьох інших парах зійдуться команди:
Франція - Іспанія
Росія - Бельгія
Словаччина - Нідерланди
Переможці цих матчів в наступному сезоні-2018 виступлять у Світовій групі I, компанії восьми найсильніших команд світу, які безпосередньо оскаржують Кубок Федерації.
Як повідомляв УНІАН, у минулі вихідні збірна України обіграла команду Австралії (3:1) в матчі Світової групи II турніру.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter