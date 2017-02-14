Збірна України зіграє з Німеччиною у плей-офф Світової групи Кубка Федерації з тенісу

Збірна України зіграє з командою Німеччини в плей-офф Світової групи Кубка Федерації з тенісу, повідомляє офіційний сайт турніру.

Згідно жеребкуванню, яке відбулося сьогодні, матч пройде в Німеччині.

В трьох інших парах зійдуться команди:

Франція - Іспанія

Росія - Бельгія

Словаччина - Нідерланди

Переможці цих матчів в наступному сезоні-2018 виступлять у Світовій групі I, компанії восьми найсильніших команд світу, які безпосередньо оскаржують Кубок Федерації.

Як повідомляв УНІАН, у минулі вихідні збірна України обіграла команду Австралії (3:1) в матчі Світової групи II турніру.