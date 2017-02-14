Марченко програв у першому колі тенісного турніру у Франції

У французькому Шербурі стартував турнір Challenger La Manche-Cherbourg серії ATP Challenger Tour, де українець Ілля Марченко програв у першому ж колі Максиму Жанвьє, повідомляє Великий теенис України.

Матч закінчився з рахунком 3:6, 7:6(2), 3:6.

Читайте такожДолгополов і Марченко піднялися на одну сходинку вгору в світовому тенісному рейтингуПоєдинок тривав 2 години і 40 хвилин. У вирішальній партії французу вистачило одного брейка, щоб довести матч до перемоги. Жанвье записав у свій актив 9 ейсів, 3 подвійні помилки і реалізував 2 брейкпоинта з 10. На рахунку Марченко 11 ейсів, 8 подвійних і жодного реалізованого брейкпоинта з 7.

Українець був посіяний організаторами під 2-м номером і вважався одним з явних претендентів на перемогу, тому що входить в Топ-100 світового рейтингу.

Марченко був єдиним представником України в турнірній сітці змагань в Шербурі.