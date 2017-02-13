Збірна Чехії з біатлону посилила заходи безпеки через "божевільного російського коментатора"

На адресу чеських біатлоністів Міхала Шлезінгєра і Габріели Коукалової стали надходити погрози через їх позицію щодо застосування допінгу в російському спорті, повідомляє Isport.

«Це тактика негідників, які намагаються залякати наших спортсменів. Такі листи і загрози шлють злі люди з параноєю. І через таких як божевільний російський коментатор Губернієв. Він пропагує те, що потім підтримує весь народ», – сказав тренер збірної Чехії Ондржей Рибарш.

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«Росіяни не були чесні з самого початку, так що не слід розраховувати, що вони раптом стануть чесні зараз», – цитує тренера жіночої команди Зденека Вітека iDNES.cz.

Як повідомляв УНІАН, раніше чешка Габріела Коукалова стала чемпіонкою світу в спринтерській гонці.