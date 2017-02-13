Долгополов і Марченко піднялися на одну сходинку вгору в світовому тенісному рейтингу

15:02, 13 лютого 2017
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Українці вчинили синхронний підйом.

Долгополов не мумел вийти у чвертьфінал урнира у Вашингтоні / btu.org.ua

Обидва представники України у Топ-100 світового рейтингу Олександр Долгополов та Ілля Марченко синхронно піднялися на одну позицію, повідомляє офіційний сайт Асоціації тенісистів-професіоналів.

Долгополов піднявся з 67-го на 66-е місце (715 очок). У свою чергу, Ілля Марченко з 91-го рядка рейтингу піднявся на 90-тий (624). Крім того, Сергій Стаховський, що перебуває за межами Топ-100, також піднявся на одну сходинку вгору - зі 108-го на 107-е місце.

Читайте такожЕкс-найкращий тенісист України Стаховський програв 254-й ракетці світуВ Топ-10 світового рейтингу відбулася одна зміна - швейцарець Роджер Федерер (9) помінявся місцями з Гаелем Монфісом (10). Перші вісім місць у рейтингу, як і раніше займають Енді Маррей (Великобританія), Новак Джокович (Сербія), Станіслас Ваврінка (Швейцарія), Мілош Раоніч (Канада), Кеі Нісікорі (Японія), Рафаель Надаль (Іспанія), Марін Чіліч (Хорватія) і Домінік Тім (Австрія).

Рейтинг АТР оновлюється раз на тиждень, за винятком тих днів, коли проходять турніри серії "Великого шолома", які тривають два тижні.

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