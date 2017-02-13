Визначилися потенційні суперники збірної України у плей-офф Світової групи Кубка Федерації з тенісу

Жіноча збірна України з тенісу зіграє у плей-офф за право вийти у Світову групу I Кубка федерації сезону-2018 з однієї з чотирьох команд, що програли в першому раунді турніру нинішнього сезону-2017, повідомляє офіційний сайт змагань.

За підсумками матчів, які відбулися в минулі вихідні, суперниками українок можуть стати тенісистки Іспанії (поступилися Чехії з рахунком 2:3), Нідерландів (1:4 від Білорусі), Франції (1:4 від Швейцарії) і Німеччини (0:4 від США).

Суперник стане відомий за результатами жеребкування, яке пройде найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, збірна України в матчі Світової групи II обіграла команду Австралії з рахунком 3:1. Разом з українками в плей-офф за право виступати у Світовій групі I пробилися команди Росії (перемога 4:1 у Тайбея), Бельгії (3:1 у Румунії) і Словаччини (3:2 у Італії).