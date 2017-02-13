Українська шашистка Мотричко виграла жіночий Riga Open Letland 2017

У Ризі завершився шашковий турнір Riga Open Letland 2017, в якому українка Вікторія Мотричко стала єдиною з жінок-учасниць турніру, хто набрав 10 очок, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наша гросмейстер у 7 партіях здобула 3 перемоги і 4 звела внічию.

2-3 місця серед жінок поділили сестри Ірина та Ольга Федорович з Білорусі - по 9 балів.

В об'єднаній таблиці чоловіків і жінок українка опинилася на 4-му місці в компанії чоловіків-гросмейстерів, який також набрали по 10 балів. Українку випередили голландець Маттіас де Кройф, росіянин Андрій Калмаков і Олексій Домчев з Литви.