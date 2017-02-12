"Мотор" виграв останній матч групового етапу гандбольної Ліги чемпіонів

У Хольстебро (Данія) завершився матч останнього 10-го туру групового етапу Ліги чемпіонів з гандболу, в якому команда з однойменною назвою приймала український "Мотор" із Запоріжжя і поступилася супернику, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра завершилася з рахунком 28:30.

Данці мали перевагу в першій половині гри і виграли її з рахунком 17:15. Втім, після перерви український колектив був більш активний, зумів спочатку зрівняти рахунок, а потім і довести справу до перемоги.

Найрезультативнішим гравцем у складі переможців став сьогодні Аргем Козакевич - 7 голів. На рахунку Сергія Бурки - 6 м'ячів.

Таким чином, "Мотор" набрав у підсумковій турнірній таблиці 15 очок - 7 перемог, 1 нічия та 2 поразки.

Команда посіла 2-е місце і вийшла в наступний раунд змагань.