Фуркад став переможцем гонки переслідування ЧС з біатлону, Підручний та Семенов - в Топ-15

В австрійському Хохфільцені завершилася чергова гонка чемпіонату світу з біатлону, де в чоловічому переслідуванні українець Дмитро Підручний покращив свій результат у спринті на 14 позицій позицій, піднявшись з 28-го на 14-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.

Підручний припустився одного промаху на стрільбі (чотири вогневих рубежі, 20 пострілів) і, в підсумку, відстав від переможця на 1 хвилину 43,2 секунди - 14-е місце.

Читайте такожМеркушина потрапила у вісімку найсильніших гонки переслідування ЧС з біатлонуСеменов піднявся на 26 позицій, з 41-ї на 15-у - 1 хвилини 43,6 секунди (1). Трохи покращив свої позиції і Олександр Жирний - з 58-го на 45-е місце - з хвилини 46,6 секунди (2).

Чемпіоном світу у цій гонці став француз Мартен Фуркад з результатом 30 хвилин 16,9 секунди (1). Срібло у норвежця Йоханнеса Бе - 22,8 секунди відставання (3), бронза - у його співвітчизника Оле Ейнара Бьорндалена - 25,6 секунди відставання (1).

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з біатлону-2017 проходить в австрійському Хохфільцені з 9 по 19 лютого.