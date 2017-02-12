Світоліна принесла третє переможне очко збірній України в матчі Fed Cup проти Австралії

У Харкові закінчився третій поєдинок матчу Кубка Федерації Україна - Австралія, в якому Еліна Світоліна обіграла Дар`ю Гаврилову і принесла нашій команді третє переможне очко, повідомляє Великий теніс України.

Гра завершилася з рахунком 6:3, 6:2.

Українка повільно входила у гру і в першому сеті поступилася у перших двох геймах - 0:2. Втім, потім наша тенісистка виграла три гейми поспіль (3:2), дозволила суперниці зрівняти рахунок (3:3), після чого виграла ще три гейми поспіль - 6:3.

Читайте такожЛеся Цуренко зіграє в першому поєдинку матчу Кубка Федерації Україна - АвстраліяДруга партія склалася для нашої тенісистки ще легше, завершившись перемогою з рахунком 6:2.

Таким чином, загальний рахунок у матчі став 3:0 на користь збірної України. Напередодні у суботу Леся Цуренко у двох сетах обіграла Гаврилову, а Світоліна у трьох партіях переграла Ешлі Барті.

Це перемога стала ювілейною 50-ю для збірної України в матчевому протистоянні.

У квітні наші тенісистки будуть боротися за право зіграти в топ-вісімці Світової групи в наступному сезоні. Українки вперше з 2012 року потрапили в цей раунд змагань.