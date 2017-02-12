Меркушина потрапила у вісімку найсильніших гонки переслідування ЧС з біатлону

В австрійському Хохфільцені завершилася жіноча гонка переслідування в рамках Чемпіонату світу з біатлону, де українка Анастасія Меркушина посіла 8-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.

За підсумками спринту українка стартувала з 10-ї позиції і по ходу гонки переслідування не допустила жодного промаху на чотирьох вогневих рубежах. Всі 20 пострілів виявилися точними. У підсумку, Меркушина відстала від переможниці на 48,5 секунди.

Юлія Джима посіла 23-тє місце - 1 хвилина 49,4 секунди відставання від лідера (4 промахи), Олена Підгрушна не вийшла на старт.

Читайте такожМеркушина потрапила в десятку кращих спринту ЧС з біатлонуЧемпіонкою світу в цій дисципліні стала Лаура Дальмайєр з Німеччини, яка раніше завоювала срібло у спринті і стартувала під 2-м номером - 29 хвилин 02,3 секунди (1 промах). Фантастичний ривок з 27-го на 2-е місце вчинила Дар'я Домрачева з Білорусі - 11,6 секунди відставання (0). Чемпіонка світу в спринті Габріела Коукалова з Чехії, яка стартувала сьогодні першою, фінішувала третьою - 16,6 секунди відставання (3).

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу в Хохфільцені проходить з 9 по 19 лютого.