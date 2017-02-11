Українські біатлоністи не потрапили в 20-ку найсильніших спринту Чемпіонату світу

В австрійському Хохфільцені завершилася третя гонка чемпіонату світу з біатлону, де у чоловічому спринті українські біатлоністи не зуміли потрапити в число 20-ти кращих спортсменів, повідомляє офіційний сайт змагань.

Кращий з наших Дмитро Підручний посів 28-е місце. Спортсмен допустив 2 промахи на вогневих рубежах - по одному на лежанці і стійці, відставши від лідера на 1 хвилину 26,1 секунди.

Читайте такожМеркушина потрапила в десятку кращих спринту ЧС з біатлонуНа 41-му місці закінчив гонку Сергій Семенов (3 промахи на стійці) - 1 хвилина 40,3 секунди відставання, на 58-му - Олександр Жирний (2 промахи на стрільбі лежачи) - 2 хвилини 09,8 секунди відставання, на 73-му - Володимир Семаков (0+2) 2 хвилинами 43, секундами відставання.

Чемпіоном світу в цьому виді програми став Бенедикт Долль з Німеччини, який подолав дистанцію за 23 хвилини 27,4 секунди (0 промахів). На другому місці Йоханес Бе з Норвегії з мінімальним відставанням в 0,7 секунди (0). На 23,1 секунди від переможця відстав француз Мартен Фуркад (2 промахи).

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з біатлону проходить в Хохфільцені (Австрія) з 9 по 19 лютого.