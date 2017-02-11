Світоліна принесла друге очко збірній України в матчі Fed Cup з Австралією

У Харкові завершився другий поєдинок матчу Кубка Федерації з тенісу Україна - Австралія, в якому Еліна Світоліна обіграла Ешлі Барті, повідомляє Великий теніс України.

Матч завершився з рахунком 4:6, 6:1, 6:2.

Українка несподівано відчула проблеми в першому сеті. Програючи з самого початку 0:3, наша спортсменка так і не змогла відіграти фору суперниці до кінця партії - 4:6. З двох "брейків" суперниці Світоліна зуміла повернути тільки один.

Читайте такожЛеся Цуренко принесла перше очко збірній України в матчі Fed Cup з АвстралієюПерелом настав на початку другої партії, коли після рахунку 0:1 українка виграла 11 геймів поспіль і визначила долю матч в цілому - 6:1, 5:0. Потім українка віддала суперниці два гейми поспіль, але виграла поєдинок - 6:2.

Такмі чином, рахунок після першого дня матчу 2:0 на користь збірної України.

Як повідомляв УНІАН, матч Кубка Федерації Україна - Австралія проходить у Харкові 11-12 лютого.