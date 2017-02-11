Леся Цуренко принесла перше очко збірній України в матчі Fed Cup з Австралією

У Харкові завершився перший поєдинок матчу Кубка Федерації Україна - Австралія, в якому Леся Цуренко обіграла Дар`ю Гаврилову, повідомляє Великий теніс України.

Матч закінчився з рахунком 6:2, 6:3.

Суперниці провели на корті 1 годину 16 хвилин і весь цей час повною перевагою володіла наша спортсменка. У першому сеті суперниці на рівних грали до рахунку 2:2, після чого Цуренко виграла чотири гейми поспіль - 6:2.

Друга партія почалася з того, що Гаврилова зробила брейк і виграла два гейми поспіль. Але, потім Цуренко відповіла п'ятьма геймами поспіль - 5:2. Наприкінці суперницями обмінялися виграними геймами - 6:3.

Таким чином, рахунок в матчі став 1:0 на користь збірної України.

Як повідомляв УНІАН, матч Кубка Федерації Україна - Австралія проходить у Харкові 11-12 лютого.