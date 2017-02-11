Збірна України не завоює жодної нагороди на зимових Іграх-2018 в Пенчхані - аналітики Gracenote Sports

Аналітична компанія Gracenote Sports опублікувала свій прогноз на Ігри-2018 в Пхенчхані рівно за рік до початку змагань, згідно з яким збірна України не завоює жодної нагороди, повідомляється на офіційному сайті організації.

Українська команда, яка на попередніх Іграх-2014 в Сочі завоювала дві медалі у біатлоні, цього разу залишиться без нагород навіть у своєму коронному зимовому виді спорту, вважають аналітики компанії.

Переможцем Олімпіади в загальнокомандному заліку стане збірна Норвегії, якій пророкують 40 нагород - 15 золотих, 11 срібних і 14 бронзових. Друге місце займе команда Німеччини (13-11-10, 34), третє - збірна США (10-11-11, 32).

Господарі і переможці загальнокомандного заліку попередньої Олімпіади-2014 в Сочі збірна Росії, на думку Gracenote Sports, займе 6-е місце (6-8-8, 22). Втім, аналітики компанії не враховують той факт, що через числені допінг-скандали росіяни можуть втратити шансів на участь в ОІ-2018 через дискваліфікацію.

Як повідомляв УНІАН, XXIII зимові Олімпійські ігри пройдуть з 9 по 25 лютого 2018 року в місті Пхенчхан (Південна Корея).