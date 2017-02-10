Олеся Повх виграла 60-метрівку на легкоатлетичному турнірі Indoor ISTAF (відео)

Українка Олеся Повк виграла змагання в бігу на 60 метрів на престижному легкоатлетичному турнірі Indoor ISTAF в Берліні, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українка пробігла дистанцію за 7.14 секунди, показавши персональний кращий результат сезону.

2-е місце посіла Марі-Жозе Та Лу з Кот-Д'івуару з результатом 7.19 секунди, 3-е місце Гіна Лукенкемпер з Німеччини - 7.24 секунди.

Як повідомляв УНІАН, раніше в нинішньому зимовому сезоні Повх виграла турніри в Дюссельдорфі (Німеччина) і Мондівиллі (Франція).