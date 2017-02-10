Олеся Повх виграла 60-метрівку на легкоатлетичному турнірі Indoor ISTAF (відео)
22:52, 10 лютого 2017Інше
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Українка перемогла на престижних змаганнях у Берліні.
Олеся Повх виграла турнір у Берліні з найкращим результатом сезону / chfla.org.ua
Українка Олеся Повк виграла змагання в бігу на 60 метрів на престижному легкоатлетичному турнірі Indoor ISTAF в Берліні, повідомляє офіційний сайт змагань.
Українка пробігла дистанцію за 7.14 секунди, показавши персональний кращий результат сезону.
2-е місце посіла Марі-Жозе Та Лу з Кот-Д'івуару з результатом 7.19 секунди, 3-е місце Гіна Лукенкемпер з Німеччини - 7.24 секунди.
Як повідомляв УНІАН, раніше в нинішньому зимовому сезоні Повх виграла турніри в Дюссельдорфі (Німеччина) і Мондівиллі (Франція).
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