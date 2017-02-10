Леся Цуренко зіграє в першому поєдинку матчу Кубка Федерації Україна - Австралія

У Харкові відбулося жеребкування матчу першого раунду Світової групи II Кубка Федерації Україна - Австралія, згідно з якою у складі збірної України першою на корт вийде Леся Цуренко, повідомляє Великий теніс України.

Суперницею 54-ї ракетки світу Цуренко буде Дар'я Гаврилова (26). Рахунок особистих зустрічей між українкою та австралійкою 3:0 на користь Цуренко. Востаннє вони зустрічалися на турнірі в Стамбулі в 2015-му році і Цуренко виграла з рахунком 7:6, 3:6, 6:3.

Читайте такожСвітоліна увійшла у вісімку кращих чемпіонської гонки WTAПотім на корт вийдуть Еліна Світоліна (Україна, 13) і Ешлі Барті (Австралія, 156), які проведуть перший очний поєдинок.

У неділю суперниці поміняються парами - Світоліна проти Гаврилової і Цуренко проти Барті.

На заключний п'ятий парний матч заявлені Ольга Савчук / Надія Кіченок проти Кейсі Деллакуа / Ешлі Барті.

Як повідомляв УНІАН, матч Кубка Федерації Україна - Австралія відбудеться 11-12 лютого в харківському Палаці спорту "Локомотив".