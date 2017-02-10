Меркушина потрапила в десятку кращих спринту ЧС з біатлону

В австрійському Хохфільцені завершилася спринтерська гонка у жінок Чемпіонату світу з біатлону, в якій українка Анастасія Меркушина зуміла замкнути десятку найсильніших, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наша спортсменка чудово відпрацювала на вогневих рубежах, не допустивши жодного промаху. А ось по швидкості вона поступилася переможниці гонки 55,3 секунди.

Читайте такожРосіянка Глазиріна відсторонена від участі в Чемпіонаті світу з біатлону в Хохфільцені Юлія Джима допустила 2 промахи і зайняла 22-е місце - 1 хвилина 16,2 секунди відставання. Олена Підгрушна допустила 1 промах, але посіла підсумкове 34-е місце - 1 хвилина 40 секунд відставання, Валентина Семеренко припустилася 4 промахів (три на стрільбі стоячи) і посіла підсумкове 80-е місце - 3 хвилини 00,3 секунди відставання.

Чемпіонкою світу стала Габріела Коукалова (Чехія) з результатом 19 хвилин 12,6 секунди. 2-е місце у Лаури Дальмайєр (Німеччина) +4,0 секунди відставання, третя - Анаіс Шевальє (Франція) +25,1 секунди відставання.

Як повідомляв УНІАН, напередодні збірна України посіла 5-е місце у змішаній естафеті.

Чемпіонат світу з біатлону проходить в Хохфільцені з 9 по 19 лютого.