Дворазовий олімпійський чемпіон з волейболу Поярков помер у день свого 80-річчя
16:08, 10 лютого 2017Інше
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Юрія Поярков вигравав золото Ігор в 1964 і 1968 роках.
Поярков виграв три медалі на трьох Олімпіадах поспіль / xsport.ua
У Харкові в день свого 80-річного ювілею помер дворазовий олімпійський чемпіон з волейболу Юрій Поярков, повідомляє Xsport.
За час своєї спортивної кар'єри Юрій Михайлович став дворазовим олімпійським чемпіоном (Токіо-1964, Мехіко-1968), також був бронзовим призером Олімпіади (Мюнхен-1972).
Крім того, Поярков двічі вигравав чемпіонат світу (1960, 1962), був володарем Кубка світу 1965, двічі перемагав на чемпіонатах Європи і ставав чемпіоном СРСР у 1967 році.
У 2007 році Юрій Поярков був включений в Книгу рекордів Гіннеса (три олімпійські медалі на трьох Олімпіадах, у тому числі дві золоті).
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