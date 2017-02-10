Росіянка Глазиріна відсторонена від участі в Чемпіонаті світу з біатлону в Хохфильцені

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) тимчасово відсторонив росіянку Катерини Глазырину від змагань через підозру у вживанні допінгу, повідомляється на офіційному сайті IBU.

У IBU посилаються на доповідь Незалежної комісії WADA під керівництвом канадського юриста Макларена, де була згадана російська біатлоністка,

Читайте такожЗбірна Росії мала дискваліфікації з міжнародних змагань з біатлону9 грудня IBU створив робочу групу для оцінки доповіді і вивчення наявних документів. Союз ініціював отримання додаткових даних щодо ймовірних порушень антидопінгових правил. Зібравши додаткову інформацію і документацію, робоча група прийшла до висновку, що необхідна тимчасова дискваліфікація через те, що кілька зразків проби, можливо, містили заборонені речовини.

Крім того, результати допінг-контролю під керівництвом російської РУСАДА, можливо, були підроблені,

Виконавча рада IBU на своєму засіданні сьогодні підтримала пропозицію тимчасово припинити виступи Глазиріної. Це рішення негайно набирає чинності з 10 лютого 2017 року. Воно залишається чинним до прийняття остаточного рішення IBU про те, чи порушила спорстменка антидопінгові правила.

Глазиріна і Союзу біатлоністів Росії були проінформовані про тимчасову дискваліфікацію. Спортсменка також має можливість ініціювати попередні слухання у цій справі.